С августа из опасных регионов эвакуировали более 60 тыс. украинцев

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

"В частности, с августа 2022 года продолжается обязательная эвакуация с Донетчины. Таким образом за 8 месяцев в безопасные регионы переместились более 60 тысяч граждан. Среди них - более 7 тысяч детей и более 2,5 тыс. маломобильных", - пишет пресс-служба .

Сообщается, что эвакуация с освобожденных территорий началась осенью прошлого года. Только из Харьковской области за 7 месяцев эвакуировалось почти 25 тысяч мирных жителей. А из недавно деоккупированной Херсонщины за 5 месяцев выехало более 21 тысячи украинцев.

"Для централизованного перемещения граждан в безопасные регионы Украины заблаговременно проводится подготовка и планируется проведение всех мероприятий. Президент, правительство, местные власти, международные организации и волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы наши сограждане были в безопасности", - отмечают в ведомстве.

Если человек планирует эвакуироваться, необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48, или сообщить в WhatsApp/Telegram/Viber - (096) 078-84-33.