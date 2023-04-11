С августа из опасных регионов эвакуировали более 60 тыс. украинцев
Более 60 тысяч мирных жителей за последние 8 месяцев удалось вывезти из опасных регионов Украины, среди них более 7 тысяч детей
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .
"В частности, с августа 2022 года продолжается обязательная эвакуация с Донетчины. Таким образом за 8 месяцев в безопасные регионы переместились более 60 тысяч граждан. Среди них - более 7 тысяч детей и более 2,5 тыс. маломобильных", - пишет пресс-служба .
Сообщается, что эвакуация с освобожденных территорий началась осенью прошлого года. Только из Харьковской области за 7 месяцев эвакуировалось почти 25 тысяч мирных жителей. А из недавно деоккупированной Херсонщины за 5 месяцев выехало более 21 тысячи украинцев.
"Для централизованного перемещения граждан в безопасные регионы Украины заблаговременно проводится подготовка и планируется проведение всех мероприятий. Президент, правительство, местные власти, международные организации и волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы наши сограждане были в безопасности", - отмечают в ведомстве.
Если человек планирует эвакуироваться, необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48, или сообщить в WhatsApp/Telegram/Viber - (096) 078-84-33.
- 2 марта из Купянской громады Харьковской области начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей.
- 3 марта Министерство реинтеграции Украины предложило принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.
- Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 громадах Донетчины и еще в одной – частично из сел, непосредственно граничащих с линией фронта.
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