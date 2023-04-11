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С Авдеевки вывезли двоих детей, еще двоих ищут, - глава ВГА Барабаш

11 апреля, 2023 вторник
20:04
война с Россией

Из прифронтовой Авдеевки удалось вывезти еще двух детей - двухлетнего мальчика и девочку, которая ходит в шестой класс школы

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Как такой очереди на эвакуацию нет. Люди записываются и вывозим при первой возможности. В основном это с сегодня на завтра. Безопасность в момент вывоза никто не может гарантировать, дорога вся пристреляна. Полиция, волонтеры и мы пытаемся находить щели между обстрелами и вывозить" , – сказал он.

Барабаш рассказал об эвакуации детей из города.

"По эвакуации двух детей - мы знали, что есть девочка шестиклассница в городе. Искали ее. Затем волонтер Влад Маховский, который нам помогает, написал мне данные этой девочки. Он мне присылает фотографию, что есть двухлетний брат еще. Они случайно наткнулись на детей. Сразу поехали "Белые Ангелы" и в субботу почти ночью вывезли после уговоров", - добавил глава ВГА.

По его словам, дети находятся в более безопасном месте, но на Донетчине.

"На счет тех детей, которые остаются в городе - парень, которому чуть больше, чем за месяц будет 18 лет. Мы его ищем, будем искать и я уверен, что вывезем. Второй мальчик - там шпионские страсти. Родители доказывают, что ребенка вывезли к каким-то, на мой взгляд, несуществующим родственникам, у которых нет ни фамилий, ни конкретного места жительства, ни телефонов. Мы понимаем, что он в городе - прорабатываем окружение, родственников. За последние несколько дней, пожалуй, где-то 300 адресов проверено", – подытожил он.

Донетчина
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