С апреля в безопасные регионы Украины принудительно эвакуировали 856 детей
С апреля 2023 года по состоянию на 4 октября из опасных населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской области в безопасные регионы Украины в пределах принудительной эвакуации переместили 856 детей
Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Решения были приняты областными военными администрациями по согласованию с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения с целью защиты детей", - говорится в сообщении.
Из 34 населенных пунктов Донетчины в безопасные регионы во время трех принудительных эвакуаций эвакуированы 524 ребенка с сопровождающими.
В Харьковской области в апреле-мае из 17 населенных пунктов Купянского района эвакуировали 79 детей с их родителями, а в июле-августе из Волчанска и 9 сел Волчанской городской территориальной громады Чугуевского района переместили 194 ребенка.
На Запорожье в августе-сентябре из поселка городского типа Степногорск Васильевского района и 4 населенных пунктов Пологовского района эвакуировали 59 детей с сопровождающими лицами.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области эвакуировали всех детей из 30 населенных пунктов, а на Запорожье - из 5 населенных пунктов .
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