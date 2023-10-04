С апреля в безопасные регионы Украины принудительно эвакуировали 856 детей

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Решения были приняты областными военными администрациями по согласованию с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения с целью защиты детей", - говорится в сообщении.

Из 34 населенных пунктов Донетчины в безопасные регионы во время трех принудительных эвакуаций эвакуированы 524 ребенка с сопровождающими.

В Харьковской области в апреле-мае из 17 населенных пунктов Купянского района эвакуировали 79 детей с их родителями, а в июле-августе из Волчанска и 9 сел Волчанской городской территориальной громады Чугуевского района переместили 194 ребенка.

На Запорожье в августе-сентябре из поселка городского типа Степногорск Васильевского района и 4 населенных пунктов Пологовского района эвакуировали 59 детей с сопровождающими лицами.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области эвакуировали всех детей из 30 населенных пунктов, а на Запорожье - из 5 населенных пунктов .