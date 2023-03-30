С апреля украинские беженцы в Польше смогут получить карту побыту

Об этом информирует In-poland .

"Пока украинские беженцы могут легально находиться в Польше до 24 августа 2023 года. Для тех, кто планирует длительное проживание в этой стране, предусмотрено специальное решение. Согласно изменениям в закон о помощи гражданам Украины от 13 января 2023 года беженцы со статусом UKR смогут оформить разрешение на временное проживание (карту побыту) в упрощенном порядке", - пишет ведомство.

Сообщается, что для этого целью пребывания должно быть ведение бизнеса, выполнение работы или высококвалифицированная работа - "голубая карта".

Заявление необходимо подавать по месту жительства в управлении воеводства – urząd wojewódzki.

Закон предусматривает, что отказов не будет. Если беженец отвечает всем требованиям, вид на жительство могут выдать сроком до 3 лет. Если не всем, но целью пребывания является работа, то карту побыту украинец получит на год.

"Беженцы могут быть трудоустроены исключительно при условии, что работодатель подаст в urząd pracy (центр занятости, - ред.) специальный документ powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy через портал praca.gov.pl. Без этого сообщения не удастся подать заявление на карту побыту", – объясняют в материале.

Получить карту на льготных условиях можно будет только с 1 апреля по 24 августа этого года.

Статус временной защиты – UKR – будет теряться только с выдачей децизии беженцу. При этом останутся бесплатная медицина, выплаты на детей – 500 злотых ежемесячно до 18 лет.

Пребывание украинских беженцев в Польше легально до 24 августа 2023 года, однако они все равно смогут оставаться на территории страны - временную защиту могут продлить или будут другие основания для подачи на карту побыту, сообщается в ведомстве.