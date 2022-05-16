С антивоенным баннером на фасаде и митингом против Путина: в Венеции активисты захватили дворец российского олигарха Михельсона
В Венеции активисты захватили дворец подсанкционного российского олигарха Михельсона, где раньше размещался его фонд современного искусства "Виктория"
Об этом на своей странице в Facebook сообщает российская художница и писательница Екатерина Марголис, проживающая в Венеции.
Как отмечает писательница, похоже, что олигарх пытается обойти санкции и продолжать работать и пользоваться зданием "Palazzo delle Zattere".
"Сегодня утром группа левых анархистов и других молодежных движений северо-восточной Италии собрались и сделали то, к чему до сих пор не добрались медленные санкции, – пишет Марголис. – Сейчас набережная кипит, здание захвачено. На фасаде огромный антивоенный баннер. Здесь и экология, и мир и экспроприация, и против Путина, и в поддержку Украины, и против НАТО, и империй, и власти капитала".
По ее словам, уже несколько недель в Венеции распространялись листовки о близости владельца палаццо Леонида Михельсона к Путину и об антиэкологичности его бизнеса.
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