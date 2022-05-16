Об этом на своей странице в Facebook сообщает российская художница и писательница Екатерина Марголис, проживающая в Венеции.

Как отмечает писательница, похоже, что олигарх пытается обойти санкции и продолжать работать и пользоваться зданием "Palazzo delle Zattere".

"Сегодня утром группа левых анархистов и других молодежных движений северо-восточной Италии собрались и сделали то, к чему до сих пор не добрались медленные санкции, – пишет Марголис. – Сейчас набережная кипит, здание захвачено. На фасаде огромный антивоенный баннер. Здесь и экология, и мир и экспроприация, и против Путина, и в поддержку Украины, и против НАТО, и империй, и власти капитала".

По ее словам, уже несколько недель в Венеции распространялись листовки о близости владельца палаццо Леонида Михельсона к Путину и об антиэкологичности его бизнеса.

В мае правительство Италии увеличило финансовую помощь для вынужденно перемещенных людей из Украины до более 800 млн евро и поддержит бюджет Украины на сумму до 200 млн евро.