С аэродрома в российском Ейске после пожара исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34
После пожара на полигоне 28 февраля с военного аэродрома Ейска исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это подтверждают спутниковые снимки
Об этом сообщает "Радио свобода" .
Сообщается, что отсутствие самолетов Су-34, обычно находящихся на стоянке, можно увидеть на спутниковом снимке Planet.com 2 марта.
На видео изображены снимки аэродрома в Ейске 15 февраля и 2 марта, а также полигона ПВО рядом с аэродромом – 22 февраля и 2 марта.
- Напомним, вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края РФ, вблизи жилого дома упал военный самолет. В результате произошел взрыв, огонь охватил дом, а на месте возгорания были слышны взрывы.
- В результате авиакатастрофы погибли 13 человек.
- Власти российского Ейска заявили , что взрывы в городе являются "плановыми", поскольку на территории района якобы происходят военно-тактические учения.
- Появились спутниковые снимки Planet Labs за 1 марта последствий пожара на полигоне ПВО у аэродрома в российском Ейске.
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