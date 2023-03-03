Об этом сообщает "Радио свобода" .

Сообщается, что отсутствие самолетов Су-34, обычно находящихся на стоянке, можно увидеть на спутниковом снимке Planet.com 2 марта.

На видео изображены снимки аэродрома в Ейске 15 февраля и 2 марта, а также полигона ПВО рядом с аэродромом – 22 февраля и 2 марта.