С 9 августа из Купянского района Харьковщины эвакуировали около 480 человек

Об этом сообщает глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире "Свобода.Утро".

Как сообщает глава ВА, с волонтерами уже выехало около 480 человек, из них около 130 детей.

"Около 480 человек нам удалось уговорить эвакуироваться. Есть определенная категория людей, которая эвакуируется самостоятельно – собственным автотранспортом, они выезжают в ближайшие населенные пункты", – заявил глава.

По его словам, люди, самостоятельно выезжающие из населенных пунктов, не проходят регистрацию, поэтому местные власти собирают информацию о точном количестве эвакуированных людей.

Также он добавил, что во всех общинах Купянского района разработали маршруты в случае необходимости провести масштабную эвакуацию людей в случае угрозы оккупации Купянска, если российские войска продвинутся в город.