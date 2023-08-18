С 9 августа из Купянского района Харьковщины эвакуировали около 480 человек
По состоянию на утро 18 августа из Купянского района Харьковской области удалось эвакуировать около 480 человек. Возле населенных пунктов ведутся контактные бои
Об этом сообщает глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире "Свобода.Утро".
Как сообщает глава ВА, с волонтерами уже выехало около 480 человек, из них около 130 детей.
"Около 480 человек нам удалось уговорить эвакуироваться. Есть определенная категория людей, которая эвакуируется самостоятельно – собственным автотранспортом, они выезжают в ближайшие населенные пункты", – заявил глава.
По его словам, люди, самостоятельно выезжающие из населенных пунктов, не проходят регистрацию, поэтому местные власти собирают информацию о точном количестве эвакуированных людей.
Также он добавил, что во всех общинах Купянского района разработали маршруты в случае необходимости провести масштабную эвакуацию людей в случае угрозы оккупации Купянска, если российские войска продвинутся в город.
- 9 августа власти призвали жителей Купянщины эвакуироваться из-за увеличения интенсивности и хаотичности российских обстрелов.
- За первые два дня обязательной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 33 человека. В ОВА заявили, что в общей сложности планируют эвакуировать около 12 тысяч человек.
- За первую неделю обязательной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 436 человек, из них – 128 детей.
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