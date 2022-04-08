С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу в Донецкой области
С 9 апреля в Донецкой области временно не будет работать Новая почта, забрать посылки в отделениях можно 8 апреля
Об этом говорится на сайте Новой почты .
С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области.
Получите свои посылки и грузы, прибывшие в отделения, как можно раньше в пятницу - 08.04.2022. В отделениях будет сокращенный день", - отметили в сообщении.
Также посылки можно бесплатно переадресовать на любое отделение или почтоматы в других областях Украины. Сделать это можно через мобильное приложение или треккинг на сайте Новой почты.
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