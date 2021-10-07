С 8 октября не будут ходить четыре рейса городской электрички в Киеве
С 8 октября отменяются рейсы городской электрички в Киеве №7304,7311,7312, 7319
Об этом сообщает Киевпастранс в Telegram.
"С 8 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304, 7311,7312, 7319. О возобновлении движения сообщим отдельно", - говорится в сообщении.
Электричка №7304 курсирует по маршруту "Киев-Волынский - Дарница",
Поезд №7311/7312 является закольцованным и проезжает от Дарницы через Троещину, Почайну, Сырец, Борщаговку, Протасов Яр, Выдубичи и возвращается на Дарницу.
Маршрут №7319 курсирует по маршруту "Дарница-Борщаговка".
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