С 8 ноября Волынская область переходит в "красную" зону
На территории Волынской области с 8 ноября устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности
Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.
"В начале этой недели в Волынской области было зафиксировано превышение двух индикаторных показателей по распространению COVID-19: это количество госпитализированных пациентов и загруженность коек с подачей кислорода (около 67%). Ситуация непростая. Поэтому с 8 ноября Волынская область переходит в "красную" карантинную зону, - подчеркнул министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.
Он обратился к руководителям регионов с просьбой ускорять темпы вакцинации, проводить разъяснительную работу среди людей и развертывать медицинские системы на максимальные мощности. "Особенно важно увеличивать количество кислородных станций", - отметил министр.
- Напомним, за минувшие сутки на Волыни зафиксировали 612 случаев заболевания COVID-19. Всего на 5 ноября в области зарегистрировали 80 794 случая, из них 1599 - летальных.
- Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 2 ноября сообщил, что три области под угрозой попасть в "красную" зону - Волынская, Харьковская и Тернопольская. Он подчеркнул, что в "красную" зону адаптивного карантина может попасть Черкасчина, если не возьмет под контроль уровень заболеваемости.
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