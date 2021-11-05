С 8 ноября Волынская область переходит в "красную" зону

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.



"В начале этой недели в Волынской области было зафиксировано превышение двух индикаторных показателей по распространению COVID-19: это количество госпитализированных пациентов и загруженность коек с подачей кислорода (около 67%). Ситуация непростая. Поэтому с 8 ноября Волынская область переходит в "красную" карантинную зону, - подчеркнул министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.



Он обратился к руководителям регионов с просьбой ускорять темпы вакцинации, проводить разъяснительную работу среди людей и развертывать медицинские системы на максимальные мощности. "Особенно важно увеличивать количество кислородных станций", - отметил министр.

Напомним, за минувшие сутки на Волыни зафиксировали 612 случаев заболевания COVID-19. Всего на 5 ноября в области зарегистрировали 80 794 случая, из них 1599 - летальных.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 2 ноября сообщил, что три области под угрозой попасть в "красную" зону - Волынская, Харьковская и Тернопольская. Он подчеркнул, что в "красную" зону адаптивного карантина может попасть Черкасчина, если не возьмет под контроль уровень заболеваемости.