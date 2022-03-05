С 8 марта россияне смогут летать только в Минск
Российская государственно-частная авиакомпания "Аэрофлот" заявила о прекращении осуществления с 8 марта всех заграничных рейсов. Компания будет летать только в Беларусь
Об этом идет речь в сообщении перевозчика, передает Еспресо.TV .
"Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", - говорится в сообщении.
С 6 марта Аэрофлот прекратит допускать на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если обратный рейс запланирован на числа после 8 марта. Пассажиров с билетами в одну сторону и вылетом из России будут допускаться в рейсы до момента прекращения полетов.
- Напомним, Россия хочет национализировать иностранные самолеты собственных компаний. На этот шаг они идут в ответ на санкции, закрытое небо, требование лизингодателей вернуть самолеты и начало арестов их бортов за пределами РФ.
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