С 8 марта россияне смогут летать только в Минск

Об этом идет речь в сообщении перевозчика, передает Еспресо.TV .

"Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", - говорится в сообщении.

С 6 марта Аэрофлот прекратит допускать на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если обратный рейс запланирован на числа после 8 марта. Пассажиров с билетами в одну сторону и вылетом из России будут допускаться в рейсы до момента прекращения полетов.

Напомним, Россия хочет национализировать иностранные самолеты собственных компаний. На этот шаг они идут в ответ на санкции, закрытое небо, требование лизингодателей вернуть самолеты и начало арестов их бортов за пределами РФ.