С 7 по 18 октября Россия нанесла 190 ударов по Украине, - ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжого.

В службе отметили, что наибольшее количество ударов в течение 10, 11, 17 и 18 октября было нанесено по Киевской области и городу Киев. Удары были нанесены в основном по объектам критической и энергетической инфраструктуры, а также по гражданским объектам. В общей сложности повреждено более 380 объектов, из которых более 140 - жилые дома.

В результате массированных обстрелов РФ погибли более 70 украинцев, травмы получили более 240 человек.

18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировали три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.

Утром 18 октября в Днепре и Житомире также был зафиксирован удар по объекту энергетической инфраструктуры.

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