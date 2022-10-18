С 7 по 18 октября Россия нанесла 190 ударов по Украине, - ГСЧС
В ГСЧС рассказали, что с 7 по 18 октября Россия нанесла около 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжого.
В службе отметили, что наибольшее количество ударов в течение 10, 11, 17 и 18 октября было нанесено по Киевской области и городу Киев. Удары были нанесены в основном по объектам критической и энергетической инфраструктуры, а также по гражданским объектам. В общей сложности повреждено более 380 объектов, из которых более 140 - жилые дома.
В результате массированных обстрелов РФ погибли более 70 украинцев, травмы получили более 240 человек.
- 18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировали три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.
- Утром 18 октября в Днепре и Житомире также был зафиксирован удар по объекту энергетической инфраструктуры.
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