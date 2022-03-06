С 7 марта фонтаны на Майдане Незалежности будут исполнять Гимн Украины

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КГГА.



"Фонтаны на Майдане Незалежности заработают уже в начале весны и с завтрашнего утра будут исполнять Гимн Украины. В режиме вечернего светомузыкального шоу фонтаны пока не будут работать. Зато с 7 марта фонтаны каждое утро и днем будут исполнять Гимн Украины", - говорится в сообщении.



Полностью свою работу фонтаны в Киеве возобновят в мае, когда не будет ночных заморозков.

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