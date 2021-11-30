С 6 декабря в Украине отменят самоизоляцию для прибывших из Индии
Лица, находившиеся в Индии более семи дней с последних 14 дней до прибытия в Украину, с 6 декабря освобождаются от обязательства проходить 14-дневную самоизоляцию
Соответствующее постановление №1240 от 24 ноября Кабинет Министров обнародовал на своем сайте.
Согласно ей, требование 14-дневной самоизоляции для прибывших из России сохраняется.
Напомним, что Украина в связи с скорым распространением COVID-19 в Индии со 2 мая 2021 года временно запретила въезд с этой страны, однако летом запрет был снят, но введено условие обязательной самоизоляции на 14 дней.
Министерство здравоохранения Украины 29 ноября сообщило, что в связи с распространением нового коронавирусного штамма "омикрон" требование относительно 14-дневной самоизоляции расширено на путешественников, проведших более семи дней в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, , Королевство Лесото, Мозамбик в течение двух недель. Однако этот документ еще не обнародован.
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