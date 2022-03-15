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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "С 5 марта Буча фактически оккупирована и блокирована россиянами, некоторые горожане не знают об эвакуации", - депутат горсовета
Эксклюзив

"С 5 марта Буча фактически оккупирована и блокирована россиянами, некоторые горожане не знают об эвакуации", - депутат горсовета

15 мартa, 2022 вторник
18:10
война с Россией

Депутат Бучанского городского совета Екатерина Украинцева рассказала об оккупации Бучи российскими войсками

Она сделала это в эфире "Еспресо.TV".

"Первые эвакуационные рейсы из Бучи должны были состояться 9 марта, но оккупанты не пустили первые эвакуационные автобусы в город. Собралось много людей. Поэтому эвакуация состоялась только собственными автомобилями горожан. Кто пришел из отдаленных, опасных районов: Лесная Буча, Буча Квартал, ЖК Новая Буча  - люди отовсюду пришли в центральную часть города. Поэтому городские власти обеспечили места в бомбоубежищах и подвалах для тех, кто не смог вернуться домой", - отметила Украинцева.

Депутат добавила, что 10 марта наконец-то произошла массовая эвакуация из Бучи и автобусами, и автомобилями.

"Буча фактически оккупирована Российской Федерацией, военными РФ, кадыровцами с 5-го марта. И сегодня уже длится 10-й день оккупации. Если 5-го марта оккупанты вели себя очень жестоко: расстреливали авто гражданских, заставляли людей сидеть в подвалах, не давая возможность просто выйти и найти еды. Это был ад. И ад продолжился, когда 6-го марта в Буче исчез свет, мобильная связь. На сегодняшний день Буча находится в блокаде", – отметила Екатерина Украинцева.

Депутат подчеркнула, что вся Буча блокирована, оккупирована россиянами и жители отдаленных районов даже не знают об эвакуации, люди боятся перемещаться по улицам города.

  • Напомним, во временно оккупированном россиянами Гостомеле Киевской области захватчики забирают у местных жителей мобильные телефоны и разбивают их, мотивируя это тем, что сигнал якобы используется для наведения огня.
  • В Харькове российские оккупанты начали обстрел района города прямо во время эвакуации мирных жителей.



 
Буча
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