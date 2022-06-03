С 4 июня в Киеве возобновит работу ДЖД
В эту субботу, 4 июня, Киевская детская железная дорога начинает 69-й сезон работы и возобновляет движение поездов
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
По информации Киевской детской железной дороги, в июне, июле и августе поезда будут ходить с четверга по воскресенье. А в сентябре и октябре – в выходные дни.
График работы:
- Четверг, пятница – с 10:30 до 17:10
- Суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50
"Каждый желающий сможет совершить путешествие по Сирецкому парку. Также можно посетить Музей истории Юго-Западной железной дороги и выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке по адресу: ул. Парково-Сырецкая, 2.
- Укрзализныця в рамках эксперимента добавляет с 8 июня два поезда сообщением Житомир-Киев и обратно, которые будут в пути менее 3-х часов.
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