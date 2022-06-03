Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По информации Киевской детской железной дороги, в июне, июле и августе поезда будут ходить с четверга по воскресенье. А в сентябре и октябре – в выходные дни.

График работы:

Четверг, пятница – с 10:30 до 17:10

Суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50

"Каждый желающий сможет совершить путешествие по Сирецкому парку. Также можно посетить Музей истории Юго-Западной железной дороги и выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке по адресу: ул. Парково-Сырецкая, 2.

Укрзализныця в рамках эксперимента добавляет с 8 июня два поезда сообщением Житомир-Киев и обратно, которые будут в пути менее 3-х часов.

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