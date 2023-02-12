С 4 февраля более 20 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"
С 4 февраля Центры админуслуг начали принимать заявки для формирования штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. На сегодня украинцы подали более 20 тысяч заявок в "Гвардию наступления"
Об этом пресс-секретарь НГУ Руслан Музычук рассказал в эфире национального телемарафона.
"В общей сложности, уже более 20 тысяч заявок. У нас есть три основных источника, откуда поступают заявки. Наибольшее количество мы получаем через сайт, где работает онлайн-анкета. По этому каналу получено более 14 тысяч анкет, более 7,5 тысяч из них - это заявки на поступление именно в подразделения Национальной гвардии. Также работают ЦНАПы, горячие линии, конечно, проводится работа через центры комплектования", - сказал он.
Он, в частности, уточнил, что следующим этапом будет обработка заявок. После этого отобранные кандидаты должны собрать необходимые документы, пройти психологическое тестирование, медицинскую комиссию.
Кроме этого, по словам Музычука, в штурмовые бригады должны попасть кандидаты с высокой мотивацией, они должны отвечать другим требованиям для формирования таких подразделений.
- 4 февраля стало известно, что с началом набора в новые добровольческие штурмовые бригады, которые будут освобождать оккупированные территории, подано более полутысячи заявлений на прохождение службы.
- По состоянию на 6 февраля было известно о 7188 добровольцах , подавших заявки на вступление в ряды подразделений "Гвардии наступления", из них за сутки поступило 2055 заявок.
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