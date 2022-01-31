С 31 января невакцинированных от COVID-19 коммунальщиков, работников органов местного самоуправления и медиков будут отстранять от работы

Об этом говорится в приказе №2664 от 30 ноября 2021 года.



Согласно ему, по крайней мере, одну прививку от коронавируса должны сделать сотрудники органов местного самоуправления; заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальные предприятия, учреждения и организации.



Работников, которые не будут иметь как минимум одну дозу COVID-вакцины до 31 января, отстранят от работы без сохранения зарплаты.



Требование не касается людей, подтверждающих абсолютные противопоказания к вакцинации.

Напомним, 17 декабря Минздрав расширил перечень организаций , представители которых должны делать обязательные прививки против COVID-19.

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