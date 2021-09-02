С 3 сентября на дорогах Украины заработает еще 21 комплекс автофиксации нарушений ПДД

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.



Отмечается, что 3 сентября приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, заработают на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.

Расположение:

Винницкая область (5 приборов контроля "КАСКАД"):

на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор повернут в направлении г. Винницы (ограничение скорости 50 км/ч);

на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор повернут в направлении г. Житомира (ограничение скорости 50 км/ч);

на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор повернут в направлении г. Хмельницкого (ограничение скорости 50 км/ч);

на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор повернут в направлении г. Винницы (ограничение скорости 50 км/ч);

на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор повернут в направлении г. Умани (ограничение скорости 50 км/ч).

Львовская область (1 прибор контроля "КАСКАД"):

на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор повернут в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).

Черниговская область (4 прибора контроля "КАСКАД"):

на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

на 6 км + 414 автодороги М-01-02 устройство повернуто в направлении г. Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор повернут в направлении г. Чернигова (ограничение скорости 50 км/ч);

на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор повернут в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД"):

ул. Европейская, 155 прибор повернут в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Рассветная, 14 прибор повернут в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор повернут в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД"):

просп. Героев Украины, 20 прибор повернут в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Богоявленский, 125 прибор повернут в направлении ул. Старокрепостной (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД"):

просп. Науки, 12, прибор повернут в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор повернут в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 2, прибор повернут в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД"):

ул. Львовская, 157, прибор повернут в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Ивана Франко, 165, прибор повернут в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Волошина, 81, прибор повернут в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, расположенные в таких городах, как Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, а также в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД: https://cutt.ly/OWcmr1M .

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