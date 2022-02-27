С 28 февраля в Киеве комендантский час с 22:00 до 7 утра, - Кличко

Об этом сообщил в обращении городской голова Киева Виталий Кличко.



"Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как было определено ранее - с 22.00 до 7.00", - сказал он.



Мэр напомнил, что в настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.



"Те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп", - добавил Кличко.



Он отметил, что город живет в условиях военного положения и попросил не подвергаться опасности.



"Прошу всех соблюдать правила. Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах происходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь", - подытожил Кличко.





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