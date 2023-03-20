С 26 марта в Киеве сменится время комендантского часа

Об этом пишет КВМА .

"Киевская городская военная администрация методично и систематически принимает все возможные меры по улучшению жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице", - говорится в сообщении.