С 26 марта в Киеве сменится время комендантского часа
Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко подписал указ об изменении комендантского часа в столице - с 26 марта он продлится с 00:00 до 05:00
Об этом пишет КВМА .
"Киевская городская военная администрация методично и систематически принимает все возможные меры по улучшению жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице", - говорится в сообщении.
- 13 декабря на сайте Киевсовета была опубликована петиция с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года. Однако власти отказались это делать.
- 23 января на сайте КМВА появилась петиция с просьбой сократить продолжительность комендантского часа в Киеве и установить его с 00:00 до 05:00, чтобы людям было удобнее добираться домой с работы. 8 марта петиция набрала нужное количество голосов и была взята на рассмотрение властями столицы.
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