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С 26 августа чешский Leo Express возобновляет перевозки в Украине

17 августа, 2021 вторник
15:45
Мир Leo Express

Частный чешский перевозчик Leo Express с 26 августа возобновляет рейсы из Праги в Ужгород и Мукачево, они будут комбинированными (автобусами и поездами)

Об этом сообщается в системе бронирования Leo Express, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что рейсы будут выполняться ежедневно с пересадкой в г. Кошице (Словакия) у украинско-словацкой границы.

Так, из Мукачево автобус будет выезжать в 17:00, из Ужгорода - в 18:00. На автостанцию в Кошице он будет прибывать в 22:45 - там нужно будет перейти на железнодорожный вокзал, который располагается вблизи, откуда в 23:27 отправляется поезд до Праги. Туда поезд прибывает в 7:42.

Обратно поезд будет отправляться из Праги в 13:42 и прибывать в Кошице в 22:53. Там нужно будет сделать пересадку на автобус, который отправляется с автовокзала в 23:15. В Ужгород автобус из Кошице будет прибывать в 04:00, в Мукачево - в 04:50.

Напомним, что Leo Express открыл сообщение между Мукачево и Прагой в 2015 году, но прекратил перевозки после начала карантина в 2020 году.

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