С 26 августа чешский Leo Express возобновляет перевозки в Украине
Частный чешский перевозчик Leo Express с 26 августа возобновляет рейсы из Праги в Ужгород и Мукачево, они будут комбинированными (автобусами и поездами)
Об этом сообщается в системе бронирования Leo Express, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что рейсы будут выполняться ежедневно с пересадкой в г. Кошице (Словакия) у украинско-словацкой границы.
Так, из Мукачево автобус будет выезжать в 17:00, из Ужгорода - в 18:00. На автостанцию в Кошице он будет прибывать в 22:45 - там нужно будет перейти на железнодорожный вокзал, который располагается вблизи, откуда в 23:27 отправляется поезд до Праги. Туда поезд прибывает в 7:42.
Обратно поезд будет отправляться из Праги в 13:42 и прибывать в Кошице в 22:53. Там нужно будет сделать пересадку на автобус, который отправляется с автовокзала в 23:15. В Ужгород автобус из Кошице будет прибывать в 04:00, в Мукачево - в 04:50.
Напомним, что Leo Express открыл сообщение между Мукачево и Прагой в 2015 году, но прекратил перевозки после начала карантина в 2020 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное