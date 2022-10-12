С 25 октября Чехия запретит въезд россиянам по туристическим и студенческим визам
Правительство Чехии 12 октября приняло решение об усилении визового режима с Российской Федерацией и о поддержке обучения украинских и белорусских студентов в чешских университетах
Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Чехии.
"В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский
Он отметил, что российским гражданам, въезжающим через внешнюю Шенгенскую границу с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.
Липовский отметил, что решение вступит в силу с 25 октября. Запрет будет касаться, прежде всего, российских туристов с действующей шенгенской визой, выданной любой страной ЕС.
В то же время правительство Чехии разрешило въезд на свою территорию белорусским студентам. Украинские студенты получили право поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС.
"Мы хотим дать качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", - подчеркнул Липовский.
- 13 сентября стало известно, что девять стран-членов ЕС перестали оформлять туристические визы для граждан России.
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