С 25 октября Чехия запретит въезд россиянам по туристическим и студенческим визам

Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Чехии.

"В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский

Он отметил, что российским гражданам, въезжающим через внешнюю Шенгенскую границу с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.

Липовский отметил, что решение вступит в силу с 25 октября. Запрет будет касаться, прежде всего, российских туристов с действующей шенгенской визой, выданной любой страной ЕС.

В то же время правительство Чехии разрешило въезд на свою территорию белорусским студентам. Украинские студенты получили право поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС.

"Мы хотим дать качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", - подчеркнул Липовский.

13 сентября стало известно, что девять стран-членов ЕС перестали оформлять туристические визы для граждан России.