С 25 апреля для украинских беженцев, ищущих убежища в США, заработает новая программа гуманитарной защиты

Об этом пишет ABC7.



В США ожидают принять до 100 тысяч беженцев. Пока большинство эвакуированных пересекли южную границу страны. Издание сообщает, что в Тихуане (Мексика) ожидают пересечения границы с США тысячи человек. На местах помогают волонтеры.



Отмечают, что в Соединенные Штаты прибыло около 15 тысяч украинских беженцев. Ожидается, что с понедельника, 25 апреля, эта цифра увеличится. Тогда начнет действовать новая программа, которая упорядочивает заявки для украинских беженцев. Добавляют, что чиновники начнут отказывать эвакуированным на южной границе.



"Им пришлось подождать, но с точки зрения оформления документов и требований это не было так строго, как новая система", - сказал Игорь Марков, директор некоммерческой организации Nova Ukraine.



Новая система требует, чтобы украинские беженцы имели финансового спонсора в США, гражданина или неправительственную организацию, которая может их разместить и поддерживать.



"Я думаю, людям с родственниками в США это не будет сложно, но, конечно, для тех, у кого в США никого нет, это будет для них непреодолимым препятствием", – сказал Марков.

Напомним, Нью-Йорк выделит 2 млн долларов из городского бюджета для предоставления помощи гражданам Украины, проживающим в городе, в том числе спасающимся от российского вторжения беженцам.