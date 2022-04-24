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С 25 апреля для украинских беженцев, ищущих убежища в США, заработает новая программа гуманитарной защиты

24 апреля, 2022 воскресенье
23:43
беженцы из Украины

США запускает новую программу для приема вынужденно переселенных людей из Украины. С 25 апреля беженцам требуется финансовый спонсор в стране. Это может быть человек или же организация

Об этом пишет ABC7.

В США ожидают принять до 100 тысяч беженцев. Пока большинство эвакуированных пересекли южную границу страны. Издание сообщает, что в Тихуане (Мексика) ожидают пересечения границы с США тысячи человек. На местах помогают волонтеры.

Отмечают, что в Соединенные Штаты прибыло около 15 тысяч украинских беженцев. Ожидается, что с понедельника, 25 апреля, эта цифра увеличится. Тогда начнет действовать новая программа, которая упорядочивает заявки для украинских беженцев. Добавляют, что чиновники начнут отказывать эвакуированным на южной границе.

"Им пришлось подождать, но с точки зрения оформления документов и требований это не было так строго, как новая система", - сказал Игорь Марков, директор некоммерческой организации Nova Ukraine.

Новая система требует, чтобы украинские беженцы имели финансового спонсора в США, гражданина или неправительственную организацию, которая может их разместить и поддерживать.

"Я думаю, людям с родственниками в США это не будет сложно, но, конечно, для тех, у кого в США никого нет, это будет для них непреодолимым препятствием", – сказал Марков.

  • Напомним, Нью-Йорк выделит 2 млн долларов из городского бюджета для предоставления помощи гражданам Украины, проживающим в городе, в том числе спасающимся от российского вторжения беженцам.
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