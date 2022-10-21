С 24 февраля выявлено более 8 тыс. вражеских целей при помощи беспилотников, - представитель Нацгвардии Музычук
Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину при помощи БПЛА было обнаружено и поражено более 8 тыс. целей оккупантов
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас очень активно работает разведка Национальной гвардии Украины, в частности аэроразведка. С помощью беспилотных летательных аппаратов мы можем обнаруживать и уничтожать цели противника в момент подхода к нашим позициям. Также мы тесно сотрудничаем с артиллерийскими подразделениями", - рассказал Музычук.
Представитель Нацгвардии Украины добавил, что с помощью БПЛА нацгвардейцы находят более 300 целей противника еженедельно.
"Часто наше сотрудничество с артиллерийскими подразделениями состоит в том, что разведчики Национальной гвардии Украины с помощью БПЛА выявляют цели и передают их ВСУ. Затем по целям отрабатывают артиллеристы. Именно таким образом за последнюю неделю было обнаружено и поражено 272 цели противника. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину с помощью БПЛА было обнаружено и поражено более 8 тыс. целей оккупантов", - добавил он.
- 20 октября в Национальной гвардии Украины было создано более 250 огневых и около 130 мобильных групп для противодействия ударным беспилотникам армии РФ
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