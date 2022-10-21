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С 24 февраля выявлено более 8 тыс. вражеских целей при помощи беспилотников, - представитель Нацгвардии Музычук

21 октября, 2022 пятница
14:44
война с Россией

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину при помощи БПЛА было обнаружено и поражено более 8 тыс. целей оккупантов

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас очень активно работает разведка Национальной гвардии Украины, в частности аэроразведка. С помощью беспилотных летательных аппаратов мы можем обнаруживать и уничтожать цели противника в момент подхода к нашим позициям. Также мы тесно сотрудничаем с артиллерийскими подразделениями", - рассказал Музычук.

Представитель Нацгвардии Украины добавил, что с помощью БПЛА нацгвардейцы находят более 300 целей противника еженедельно.

"Часто наше сотрудничество с артиллерийскими подразделениями состоит в том, что разведчики Национальной гвардии Украины с помощью БПЛА выявляют цели и передают их ВСУ. Затем по целям отрабатывают артиллеристы. Именно таким образом за последнюю неделю было обнаружено и поражено 272 цели противника. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину с помощью БПЛА было обнаружено и поражено более 8 тыс. целей оккупантов", - добавил он.

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Россия
военные силы Украины
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