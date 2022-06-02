С 24 февраля враг разрушил 182 учебных заведения, еще 1756 – повреждено
По состоянию на 2 июня повреждено 1756 учебных заведений, а 182 – полностью разрушено
Об этом в телеграмм сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлетт.
"Войска оккупанта продолжают атаковать украинские города, производят обстрелы жилых домов, больниц, детских садов, школ, университетов. По состоянию на сегодня, 2 июня 2022 года, повреждено 1756 учебных заведений, а 182 - полностью разрушены", - написал чиновник.
- Отметим, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 460 ранены.
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