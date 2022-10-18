С 24 февраля возбуждено более 38 тыс. дел, связанных с войной, - советник главы МВД Смирнов
После начала войны полиция открыла более 38 тыс. дел, связанных с войной – из них 30 тыс. по статье о нарушении правил и обычаев ведения войны
Об этом советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил в эфире Еспресо.
"Нет уже столько ДРГ, активность снизилась. Эта работа продолжается и будет продолжаться после окончания войны. Вопрос корректировщиков, ДРГ ведется на постоянной основе, как на передовой, так и в тыловых городах. Есть объекты, которые могут подвергаться опасности. Конечно, возле них идет усиленная охрана", – заявил он.
По словам Смирнова, работа ведется и обо всех результатах МВД сообщает.
"У нас в общей сложности уже 38 тыс. уголовных производств за время полномасштабной войны. Большинство из них - нарушение правил и обычаев ведения войны, около 30 тыс. производств. О коллаборационизме более 1600 дел открыто". – подытожил советник министра.
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