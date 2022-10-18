Об этом советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил в эфире Еспресо.

"Нет уже столько ДРГ, активность снизилась. Эта работа продолжается и будет продолжаться после окончания войны. Вопрос корректировщиков, ДРГ ведется на постоянной основе, как на передовой, так и в тыловых городах. Есть объекты, которые могут подвергаться опасности. Конечно, возле них идет усиленная охрана", – заявил он.

По словам Смирнова, работа ведется и обо всех результатах МВД сообщает.

"У нас в общей сложности уже 38 тыс. уголовных производств за время полномасштабной войны. Большинство из них - нарушение правил и обычаев ведения войны, около 30 тыс. производств. О коллаборационизме более 1600 дел открыто". – подытожил советник министра.