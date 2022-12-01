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С 24 февраля в войне с РФ погибли 10-13 тыс. украинских военных, - Подоляк

1 декабря, 2022 четверг
21:03
Новости На фото Михаил Подоляк

Официальные цифры от Генерального штаба свидетельствуют, что с февраля в войне с РФ погибли от 10 до 12,5-13 тысяч защитников Украины

Об этом в телемарафоне рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"У нас есть официальные цифры от Генштаба и они свидетельствуют, что погибли от 10 до 12,5-13 тысяч защитников Украины. И мы открыто об этом говорим. Обычно больше потерь у нас из-за ранений воинов, и это понятно из-за масштабов обстрелов", - сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что совсем другая ситуация с потерями среди мирных жителей.

"Здесь озвученная цифра в 20 тыс. может быть существенно больше. И мы об этом говорим на всех площадках. Россия воюет не на поле боя, где она однозначно проигрывает, а сражается с гражданским населением, особенно на оккупированных территориях. О чем свидетельствует большое количество массовых захоронений и застенков", - добавил Подоляк.

И самое главное, что отметил представитель Офиса президента, – Россия сказала своим военным, что они, зайдя на территорию Украины, могут делать все что угодно, только должны установить здесь оккупационный режим:

"Им разрешили убивать, пытать, насиловать, грабить – на все командование будет закрывать глаза. И этим удалось привлечь большое количество неадекватов, действия которых мы видим на нашей земле".

  • 30 ноября глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших украинских военных . Позже эти данные вырезали из ее выступления.
  • Ранее сегодня, 1 декабря, Подоляк сообщил , что потери России убитыми и ранеными превышают 200 тыс. человек, однако не называл точной цифры потерь в украинской армии.

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