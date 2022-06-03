Об этом говорится в отчете УВКПЧ ООН.

Среди них известно о 4169 погибших и 4982 раненых. Среди погибших – 268 детей.

В организации отмечают, что реальные цифры значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении".

Например, это населенные пункты Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику" .

В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

2 июня глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил , что от 24 февраля враг разрушил 182 учебных заведения, еще 1756 – поврежден.

2 июня, по сообщению группировки ОС, кафиры обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях

За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 460 ранены.

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