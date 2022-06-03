С 24 февраля в Украине из-за агрессии РФ подтверждена гибель 4169 мирных жителей, реальные цифры значительно выше, — ООН
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на полночь 1 июня подтверждена 9151 жертва среди гражданских из-за полномасштабной войны России против Украины
Об этом говорится в отчете УВКПЧ ООН.
Среди них известно о 4169 погибших и 4982 раненых. Среди погибших – 268 детей.
В организации отмечают, что реальные цифры значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении".
Например, это населенные пункты Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику" .
В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
- 2 июня глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил , что от 24 февраля враг разрушил 182 учебных заведения, еще 1756 – поврежден.
- 2 июня, по сообщению группировки ОС, кафиры обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях
- За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 460 ранены.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное