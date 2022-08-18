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С 24 февраля в Европе демонтировали более 20 советских военных монументов, - СМИ

18 августа, 2022 четверг
18:11
Культура

Таким образом, находившиеся под влиянием СССР постсоветские государства и страны избавляются от своего колониального прошлого, которое сейчас ассоциируется с агрессией России против Украины

Список стран составил издание "Медуза".

"После того, как Россия начала войну с Украиной, в других странах Европы (которые были так или иначе подконтрольны СССР) с новой силой разгорелись дискуссии о сносе советских памятников. Ряд из них уже демонтирован", - говорится в его телеграм-канале. .

По подсчетам журналистов, больше всего монументов демонтировала Эстония – 8 штук. Литва – 6, Польша – 5, Латвия – 3, Финляндия – 1.

  • 24 марта в польской деревне Хшовице официально снесли памятник советской армии. 9 августа в польском городе Мальборк был демонтирован памятник Красной армии, возведенный в 1945 году.
  • 9 июня власти Вильнюса одобрили решение о демонтаже шести фигур, изображающих советских солдат времен Второй мировой. Тогда же стало известно, что после того, как Россия начала войну в Украине, были осмотрены и демонтированы советские мемориалы в разных местах Литвы.
  • В середине июля латвийский кабинет министров поддержал снос 69 памятников, памятных знаков и мемориалов, посвященных советскому и нацистскому режиму.
  • 8 августа в Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный властями СССР в 1989 году.
  • 16 августа прошла декоммунизация Нарвы в Эстонии. Был демонтирован советский танк, а также еще 6 символов советской эпохи. Все произошло очень быстро, организовано и по соблюдению мер безопасности, ведь против этого выступали пророссийские организации. Для этого даже было приостановлено пограничное движение. В правительстве Эстонии в целом планируют демонтировать все схожие монументы, которых в стране около 400.

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война с Россией
Польша
Латвия
Эстония
Литва
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