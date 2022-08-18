Список стран составил издание "Медуза".

"После того, как Россия начала войну с Украиной, в других странах Европы (которые были так или иначе подконтрольны СССР) с новой силой разгорелись дискуссии о сносе советских памятников. Ряд из них уже демонтирован", - говорится в его телеграм-канале. .

По подсчетам журналистов, больше всего монументов демонтировала Эстония – 8 штук. Литва – 6, Польша – 5, Латвия – 3, Финляндия – 1.

24 марта в польской деревне Хшовице официально снесли памятник советской армии. 9 августа в польском городе Мальборк был демонтирован памятник Красной армии, возведенный в 1945 году.

9 июня власти Вильнюса одобрили решение о демонтаже шести фигур, изображающих советских солдат времен Второй мировой. Тогда же стало известно, что после того, как Россия начала войну в Украине, были осмотрены и демонтированы советские мемориалы в разных местах Литвы.

В середине июля латвийский кабинет министров поддержал снос 69 памятников, памятных знаков и мемориалов, посвященных советскому и нацистскому режиму.

8 августа в Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный властями СССР в 1989 году.

16 августа прошла декоммунизация Нарвы в Эстонии. Был демонтирован советский танк, а также еще 6 символов советской эпохи. Все произошло очень быстро, организовано и по соблюдению мер безопасности, ведь против этого выступали пророссийские организации. Для этого даже было приостановлено пограничное движение. В правительстве Эстонии в целом планируют демонтировать все схожие монументы, которых в стране около 400.

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