С 24 февраля уже более 32 тыс. военных были награждены за храбрость, - Зеленский
Всего от 24 февраля уже более 32 тыс. украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях, 4950 из них посмертно
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.
"Подписал сегодня несколько указов о награждении наших воинов. 402 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Всего за время с 24 февраля уже более 32 тыс. украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях. 4950 из них – посмертно. Мы всегда помним. сколько людей отдали свои жизни, чтобы спасти Украину и свободу", - подчеркнул президент.
- Напомним, сегодня Зеленский также приветствовал решение о продолжении действия "зерновой инициативы" и рассказал о новом проекте – Grain from Ukraine.
- Также он добавил, что 17 ноября после российских ударов внедрены новые аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным, а без света осталось более 10 млн. украинцев.
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