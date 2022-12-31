С 24 февраля украинские партизаны совершили по меньшей мере 30 доведенных до конца покушений на коллаборантов
В Центре национального сопротивления подсчитали, что начиная с 24 февраля украинские партизаны совершили по меньшей мере 30 доведенных до конца покушений на коллаборантов
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"С самого начала оккупации украинцы выходили на митинги, срывали российские флаги, наоборот вывешивали свои, распространяли листовки, уничтожали инфраструктуру врага, убивали оккупантов и предателей и помогали ВСУ выявлять местонахождение оккупантов. Стремоусов, Бойко, Сушко, Ковалев Лайшев, где сейчас вы - палачи моего народа? Мы просто отметим, что каждый предатель будет нести ответственность за свои поступки. Потому что все вышеупомянутые персонажи питали иллюзии относительно безнаказанности своих действий", - говорится в материале.
В Центре подсчитали, что украинское подполье в сотрудничестве с Силами обороны совершили по меньшей мере 30 доведенных до конца покушений на коллаборантов.
"Некоторые предатели были ликвидированы достаточно феерично, а некоторые при более таинственных обстоятельствах. Больше всего успешных покушений произошло на территории Херсонской области, но в целом они охватили все временно оккупированные территории. Благодаря активности подполья удалось ликвидировать немало высокопоставленных коллаборантов, а также представителей оккупационных войск и заезжих управителей", – пишут в Центре национального сопротивления.
ЦНС также опубликовал карту ликвидации оккупантов:
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