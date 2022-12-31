Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"С самого начала оккупации украинцы выходили на митинги, срывали российские флаги, наоборот вывешивали свои, распространяли листовки, уничтожали инфраструктуру врага, убивали оккупантов и предателей и помогали ВСУ выявлять местонахождение оккупантов. Стремоусов, Бойко, Сушко, Ковалев Лайшев, где сейчас вы - палачи моего народа? Мы просто отметим, что каждый предатель будет нести ответственность за свои поступки. Потому что все вышеупомянутые персонажи питали иллюзии относительно безнаказанности своих действий", - говорится в материале.

В Центре подсчитали, что украинское подполье в сотрудничестве с Силами обороны совершили по меньшей мере 30 доведенных до конца покушений на коллаборантов.

"Некоторые предатели были ликвидированы достаточно феерично, а некоторые при более таинственных обстоятельствах. Больше всего успешных покушений произошло на территории Херсонской области, но в целом они охватили все временно оккупированные территории. Благодаря активности подполья удалось ликвидировать немало высокопоставленных коллаборантов, а также представителей оккупационных войск и заезжих управителей", – пишут в Центре национального сопротивления.

ЦНС также опубликовал карту ликвидации оккупантов:

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