С 24 февраля Украина получила почти $13 млрд международной финпомощи, – НБУ
По состоянию на 26 июля 2022 года международная финансовая помощь Украине достигла почти $13 млрд, однако этого было недостаточно для компенсации утечки из страны валюты.
Об этом говорится в инфляционном отчете за июль 2022 года, подготовленном НБУ.
"Международная финансовая помощь стала весомым источником валютных поступлений в страну. Общий объем такой помощи во II квартале составил 6,5 млрд долл., а с начала полномасштабной войны – почти 13 млрд долл. (по состоянию на 26.07.2022)", - говорится в документе.
Значительная часть этой помощи поступает в виде грантов, что вместе с устойчивыми переводами, запретом на вывод дивидендов и сокращением реинвестированных доходов позволило свести текущий счет со значительным профицитом.
Однако, отмечают в НБУ, общего объема международной помощи было недостаточно для компенсации оттока валюты из страны, сформированного прежде всего увеличением наличных вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам (в частности, из-за логистических трудностей и нежелания экспортеров заводить выручку в страну).
В результате валютный рынок балансировался интервенциями НБУ, поэтому резервы в течение второго квартала уменьшились на $13 5,3 млрд – до $13 22,8 млрд.
- Напомним, НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло.
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