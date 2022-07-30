Об этом говорится в инфляционном отчете за июль 2022 года, подготовленном НБУ.

"Международная финансовая помощь стала весомым источником валютных поступлений в страну. Общий объем такой помощи во II квартале составил 6,5 млрд долл., а с начала полномасштабной войны – почти 13 млрд долл. (по состоянию на 26.07.2022)", - говорится в документе.

Значительная часть этой помощи поступает в виде грантов, что вместе с устойчивыми переводами, запретом на вывод дивидендов и сокращением реинвестированных доходов позволило свести текущий счет со значительным профицитом.

Однако, отмечают в НБУ, общего объема международной помощи было недостаточно для компенсации оттока валюты из страны, сформированного прежде всего увеличением наличных вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам (в частности, из-за логистических трудностей и нежелания экспортеров заводить выручку в страну).

В результате валютный рынок балансировался интервенциями НБУ, поэтому резервы в течение второго квартала уменьшились на $13 5,3 млрд – до $13 22,8 млрд.

Напомним, НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло.

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