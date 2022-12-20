Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"На прошлой неделе мы получили на Административный счет Украины у МВФ 500 млн канадских долларов от правительства Канады. Сегодня мы получили на этот же счет 200 млн евро от правительства Нидерландов", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что с 24 февраля Украина получила бюджетную поддержку от партнеров более чем на $30 млрд.

"За время полномасштабной войны Украина уже получила финансовую поддержку более чем на 30 млрд долларов. Речь идет именно о прямой бюджетной поддержке. Треть - средства США и еще треть - средства стран ЕС. Мы очень ценим эту помощь и работаем вместе, чтобы продлить ее в следующем году" , - подчеркнул Шмыгаль.

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Кроме того, сегодня правительство утвердит постановление, которое увеличит помощь от Польши на обустройство общей границы до 160 млн евро: "Это средства, которые позволят улучшить обеспечение пунктов пропуска и продолжить развитие пограничной инфраструктуры".

Также 20 декабря в Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд дол. США из целевого фонда Всемирного банка. Отмечается, что это уже второй транш из гранта в размере 4,5 млрд долларов. Денежные средства предоставлены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

9 декабря сообщалось, что Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. Тогда же сообщили, что Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины. Минэнерго также отчитывалось, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

10 декабря пресс-служба Совета ЕС отчитывалась, что учреждение достигло соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.

19 декабря стало известно, что Нидерланды оказали Украине военную помощь почти в 1 млрд евро.

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