С 24 февраля россияне потеряли в Украине более 101 тыс. оккупантов, - Генштаб ВСУ
За сутки 24 декабря захватчики потеряли 480 военных, 8 БПЛА 4 артиллерийских системы и танк
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В целом с 24 февраля по 24 декабря оккупанты потеряли:
- личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3 006 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5 994 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1 988 (+4) ед,
- РСЗО – 418 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8),
- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,
- специальной техники – 178 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
- Напомним, 22 декабря стало известно, что украинские защитники уничтожили российского наемника-майора, воевавшего в составе ЧВК Вагнера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное