Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В целом с 24 февраля по 24 декабря оккупанты потеряли:

личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 006 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 994 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1 988 (+4) ед,

РСЗО – 418 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,

специальной техники – 178 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Напомним, 22 декабря стало известно, что украинские защитники уничтожили российского наемника-майора, воевавшего в составе ЧВК Вагнера.

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