Об этом сообщает Офис генерального прокурора по телеграммам.

"Страна-агрессор прицельно бьет по критической инфраструктуре Украины. С начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ совершено 85 атак на объекты электроэнергетики, из них 51 – в октябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие удары по объектам критической инфраструктуры нанесены в Днепропетровской области - 8, Львовской - 6, Винницкой - 5, Сумской - 4, Харьковской - 4 и в Киеве - 4.

"Это политика уничтожения украинцев из-за создания условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это - террор. военное преступление", — заявил генеральный прокурор.

В день Организации Объединенных Наций, основанной 77 лет назад, он призвал ООН продолжить борьбу за мир и безопасность, и в контексте этой борьбы поддержать создание международного трибунала для агрессора.

"Россия и ее руководство должны предстать перед судом за преступление агрессии, геноцида и военные преступления. Мир невозможен, пока зло не наказано", - подчеркнул Костин.

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