С 24 февраля Россия совершила 85 атак на объекты энергетики Украины, большинство из них – в октябре.
Генпрокурор Андрей Костин назвал обстрелы россиянами объектов электроэнергетики нашей страны сознательной политикой убийства украинцев. С начала полномасштабного вторжения враг совершил 85 таких атак
Об этом сообщает Офис генерального прокурора по телеграммам.
"Страна-агрессор прицельно бьет по критической инфраструктуре Украины. С начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ совершено 85 атак на объекты электроэнергетики, из них 51 – в октябре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшие удары по объектам критической инфраструктуры нанесены в Днепропетровской области - 8, Львовской - 6, Винницкой - 5, Сумской - 4, Харьковской - 4 и в Киеве - 4.
"Это политика уничтожения украинцев из-за создания условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это - террор. военное преступление", — заявил генеральный прокурор.
В день Организации Объединенных Наций, основанной 77 лет назад, он призвал ООН продолжить борьбу за мир и безопасность, и в контексте этой борьбы поддержать создание международного трибунала для агрессора.
"Россия и ее руководство должны предстать перед судом за преступление агрессии, геноцида и военные преступления. Мир невозможен, пока зло не наказано", - подчеркнул Костин.
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