С 24 февраля Россия поразила более 700 объектов критической инфраструктуры Украины
Более 700 объектов критической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения подверглись российским обстрелам
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.
"В целом по Украине по состоянию на данный момент имеем информацию о более чем 35 тысячах разрушенных объектов в результате российских атак, из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры - речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем", - сказал он. .
Россия с октября регулярно наносит массированные ракетные удары по энергетическим объектам в Украине, после одного из таких ударов 23 ноября значительная часть страны на время осталась без энергоснабжения. До сих пор в большинстве областей продолжаются плановые отключения электричества. Украинская сторона по соображениям безопасности не сообщала, какие объекты подвергались атакам.
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