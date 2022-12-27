Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

"В целом по Украине по состоянию на данный момент имеем информацию о более чем 35 тысячах разрушенных объектов в результате российских атак, из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры - речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем", - сказал он. .

Россия с октября регулярно наносит массированные ракетные удары по энергетическим объектам в Украине, после одного из таких ударов 23 ноября значительная часть страны на время осталась без энергоснабжения. До сих пор в большинстве областей продолжаются плановые отключения электричества. Украинская сторона по соображениям безопасности не сообщала, какие объекты подвергались атакам.

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