С 24 февраля Россия отняла жизнь у 412 украинских детей, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора

В результате полномасштабной вооруженной агрессии России по состоянию на утро 2 октября 2022 года в Украине пострадало более 1196 детей. По официальной информации ювенальных прокуроров 412 детей погибли и более 784 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 402, Харьковской – 246, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

С начала августа около более 35 тысяч мирных жителей были эвакуированы из опасных регионов, треть из них - дети.

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