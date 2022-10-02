С 24 февраля Россия отняла жизнь у 412 украинских детей, - ювенальные прокуроры
С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли 412 детей
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора
В результате полномасштабной вооруженной агрессии России по состоянию на утро 2 октября 2022 года в Украине пострадало более 1196 детей. По официальной информации ювенальных прокуроров 412 детей погибли и более 784 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 402, Харьковской – 246, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- С начала августа около более 35 тысяч мирных жителей были эвакуированы из опасных регионов, треть из них - дети.
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