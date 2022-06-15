С 24 февраля РФ уничтожила или повредила 94 спортивных объекта в Украине
С начала полномасштабной войны в Украине российский агрессор уничтожил или повредил 94 спортивных объекта в Украине
Об этом сообщает Комитет молодежи и спорта ВРУ.
Российские оккупанты "освободили" украинцев от 63 спортивных комплексов, 9 бассейнов, 3 ледовых арен, 17 стадионов и велокомплекс в Лимане.
Разрушен стадион в Волновахе, стадион "Металлист" на Харьковщине, уникальный велотрек в Лимане, ледовый дворец в Северодонецке, который был одним из самых больших в Украине.
Бассейн "Нептун" в Мариуполе, Луганский областной физкультурный центр "Олимп" в Кременной, спорткомплекс "Авангард" в Киеве, Олимпийский учебно-спортивный центр в Чернигове и десятки других объектов – все это испытало на себе "русский мир".
Нанесено около $130 млн ущерба украинской спортивной инфраструктуре.
Минспорта открыли спецсчет в Национальном банке Украины для сбора благотворительных взносов. По словам Вадима Гутцайта, спецсчет заработает в течение нескольких дней.
"Верим в победу и поддерживаем Вооруженные Силы Украины. Мы обязательно все отстроим, сделаем еще лучше, чем было. Потому что мы украинцы, мы на своей земле, мы создаем, а не уничтожаем", - сказал министр спорта.
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