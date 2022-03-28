С 24 февраля РФ потеряла в войне около 17 000 военных, 1694 бронемашины, 586 танков, 123 самолета и 127 вертолетов, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабной войны в Украине РФ потеряла в войне около 17 000 военных, 1694 бронемашины, 586 танков, 123 самолета и 127 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 28 марта потери российских оккупантов составляют:
- личного состава – около 17000 человек
- танков ‒ 586 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1694 ед
- артиллерийских систем – 302 ед
- РСЗО - 95 ед
- средства ПВО - 54 ед
- самолетов – 123 ед
- вертолетов – 127 ед
- автомобильной техники - 1150 ед
- корабли/катера - 7 ед
- цистерн с ГСМ – 73
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66
- Специальная техника - 21
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
Данные уточняются.
Генштаб сообщает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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