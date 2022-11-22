Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 ноября ориентировочно составили:

личного состава – около 85 000 (+400) человек

танков ‒ 2895 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 5827 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1882 (+12) ед.

РСЗО – 395 (+2) ед.

средств ПВО – 209 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0) ед.

крылатых ракет 480 (+0) ед.

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15) ед.

специальной техники ‒ 161 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

В течение 21 ноября враг нанес 16 ракетных и авиаударов по Украине и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Однако украинское войско продолжало наносить потери врагу. Среди пораженного – пара районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb