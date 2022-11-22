С 24 февраля РФ потеряла в Украине 85 тыс. солдат, 2895 танков и 395 РСЗО, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне с Украиной 85 тыс. солдат, 5827 боевых бронемашин и 1537 беспилотников
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 85 000 (+400) человек
- танков ‒ 2895 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 5827 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 1882 (+12) ед.
- РСЗО – 395 (+2) ед.
- средств ПВО – 209 (+0) ед.
- самолетов – 278 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0) ед.
- крылатых ракет 480 (+0) ед.
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15) ед.
- специальной техники ‒ 161 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
- В течение 21 ноября враг нанес 16 ракетных и авиаударов по Украине и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Однако украинское войско продолжало наносить потери врагу. Среди пораженного – пара районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления.
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