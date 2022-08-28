Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

По данным польских пограничников, с начала полномасштабной войны в Украине польско-украинскую границу на выезд пересекли 5,861. В обратном направлении границу пересекли 4,032 млн. рублей.

В последнее время количество возвращающихся в Украину превышает количество выезжающих.

В частности, 27 августа в границу в направлении Польши пересекли 26,6 тысяч человек, а в направлении Украины – 36,6 тысяч.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что после 24 февраля в Польше легализовалось 1,5 млн украинцев.

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