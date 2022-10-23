Об этом в эфире Еспресо заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Это не метафизика, а карма. До войны падало примерно 4-5 самолетов. С начала боевых действий упало 10 самолетов, в Иркутске упал 11-й. Все не по боевым причинам. В прошлом году у них упал первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Сейчас нет возможности засекретить такой факт, как падение самолета. С современными информационными технологиями хоть в телеграм-канале, но где-то это вылезет", - рассказал он.

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