С 24 февраля по 18 марта команда "Вернись живым" собрала для войска почти 2,3 млрд грн

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



"Мы непременно победим. Вокруг нашей победы объединились все силы добра этого мира. Кто-то лично служит в армии, кто-то помогает войску. Сегодня хочу поблагодарить "Вернись живым" — крупнейший в Украине фонде компетентной помощи армии. С 24 февраля по 18 марта команда организации собрала для войска 2 291 324 310,43 грн. И это, не считая криптовалютных и наличных переводов", - сообщил Залужный.



За первые три недели полномасштабной войны с РФ фонд закупил имущества на сумму 1 193 849 577,33 грн, и передал ВСУ десятки тысяч технических средств, в том числе: 7 954 средства связи разного типа, 2 546 шлемов, 1 293 единицы тепловизионной, и другой оптики, 1 312 бронежилетов и 573 квадрокоптера.



"Эти цифры впечатляют. И они - самая красноречивая иллюстрация единства нации со своим войском. Команда "Вернись живым" - простые украинцы, которые с 2014 года работают на нашу победу. Большинство из них непубличны, но я многих знаю лично. Пани Лесю, которая занимается финансами. Аналитика, который снова стал разведчиком. Сотрудников фонда, потерявших собственные дома. Пашу, который вчера под обстрелом вывез из "серой зоны" покинутого на произвол судьбы дедушку. И других членов команды, которая 24/7 бок о бок с нами спасает Украину. Вместе к Победе!", - написал Валерий Залужный.

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