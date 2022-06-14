С 24 февраля открыли уже более 700 производств по коллаборантам, - Енин
С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала более 700 уголовных производств за коллаборационизм, 400 производств передали по подследственности в другие правоохранительные органы
Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"По фактам коллаборационной деятельности мы зарегистрировали более 700 уголовных производств. Больше всего вероятных коллаборантов зафиксировано в Луганской области – 162 правонарушения, Киев и Киевская область – 155, в Херсонской области – 68. В ряде областей из-за временной оккупации сообщаем подозрение... производств уже в суде, а еще 400 передано по подследственности в другие правоохранительные органы", - сказал Енин.
Он также проинформировал, что за время действия военного положения в Украине открыто в общей сложности 48 тысяч производств, из которых 17 тысяч касаются преступлений, совершенных российскими военными.
"С начала широкомасштабного вторжения и по сей день следователями Национальной полиции начато более 48 тысяч уголовных производств. С этого числа около 17 тысяч уголовных производств открыто по фактам совершения в Украине преступлений военнослужащими вооруженных сил России или их пособниками", - сказал первый замминистра.
- Евгений Енин также сообщил, что Нацполиция заблокировала вывод 200 млрд гривен 7 тысяч компаний, связанных с Россией и Беларусью
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