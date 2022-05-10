С 24 февраля около 3 тыс. украинцев скончались из-за невозможности лечить хронические болезни в условиях войны, - ВОЗ
С 24 февраля в Украине умерло не менее 3 тысяч человек из-за отсутствия доступа к лечению хронических заболеваний
Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге в ходе встречи с представителями 53 стран-членов в Копенгагене, пишет Reuters.
"У 40% семей есть по крайней мере один член, нуждающийся в хроническом лечении, которого они больше не могут найти, что, по оценкам, привело к по меньшей мере 3000 преждевременным смертям, которых можно было избежать", - подчеркнул Клюге в речи.
Речь идет, в частности, о таких заболеваниях, как ВИЧ/СПИД и рак.
ВОЗ также задокументировала около 200 атак российской армии на здравоохранительные учреждения в Украине. Следовательно, на заседании организации приняли резолюцию, которая может привести к закрытию регионального офиса в России и приостановке встреч в стране из-за начавшейся войной в Украине.
Посланник России Андрей Плутницкий выступил против резолюции и сказал, что он "крайне разочарован".
Однако некоторые страны раскритиковали меры ВОЗ по ограничению России, заявляя, что они недостаточны.
"Закрытие российского европейского центра кажется мягким. Путину будет безразлично", – прокомментировал Лоуренс Гостин, профессор Джорджтаунского права в Вашингтоне, внимательно следящий за ВОЗ.
Дипломаты сообщили Reuters, что они прекратили попытки отстранить Россию от исполкома ВОЗ из-за юридических технических проблем, хотя могут позже этого месяца попытаться заморозить права голоса России.
- В начале мая стало известно, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 10 врачей и повреждены около 500 медучреждений.
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