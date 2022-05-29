С 24 февраля на войне погибло более 50 украинских спортсменов

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Гутцайта, речь идет о спортсменах, защищавших Украину на войне.

"Более 50 спортсменов уже погибло. Наших ребят, которые занимались разными видами спорта. Олимпийскими, неолимпийскими – здесь нет разницы. Это наши родные спортсмены, которые защищали нашу страну и погибли. Многие спортсмены сейчас находятся в рядах ЗСУ, все защищают нас. Есть в терробороне, есть на востоке. Хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу страну", – сказал министр спорта Гутцайт.

24 марта Министерство молодежи и спорта исключило натурализованную россиянку Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию в поддержку агрессии РФ.

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