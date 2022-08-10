С 24 февраля киберполиция предупредила более 300 кибератак на украинские ресурсы
С начала полномасштабного военного вторжения РФ киберполиция предотвратила более 300 атак на украинские ресурсы
Об этом на брифинге сообщили первый заместитель Главы Национальной полиции Украины Михаил Кузнецов и начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец, информирует пресс-служба Нацполиции.
Юрий Выходец отметил, что более 300 вражеских атак предотвращено еще на этапе их подготовки. Также в сотрудничестве с другими правоохранительными органами Украины было отражено 83 кибератаки.
Среди основных достижений работы подразделения в условиях военного положения – идентификация более 12 700 военнослужащих РФ и проверка их причастности к совершению военных преступлений на территории Украины, а также установление более 850 человек пропагандистов "русского мира".
"В рамках международной кооперации с иностранными правоохранителями и биржами криптовалют мы провели комплекс мер по выявлению и прекращению движения криптоактивов, которые используются для поддержки пропагандистской деятельности, финансирования связанных с российской федерацией субъектов, включенных в санкционные списки. Результатом такого сотрудничества является блокирование около 120 криптокошельков", – отметил Юрий Выходец.
Он также сообщил, что с начала военного положения киберполицейские установили личности 50 коллаборантов, 44 из которых уже сообщены о подозрении. С начала года киберполиция также прекратила деятельность 8 хакеров, которые осуществляли несанкционированное вмешательство в государственные и частные информационные системы, распространяли вредоносное программное обеспечение и информацию с ограниченным доступом.
Важным направлением работы подразделения остается борьба с созданием и распространением детской порнографии. В этом году киберполиция разоблачила 18 педофилов, которые создавали и распространяли противоправный контент с участием детей. От действий указанных злоумышленников пострадали 35 детей в возрасте от 2-х до 14-ти лет. По результатам проведенных следственных действий изъято 20 Тб противоправного контента. Кроме того, разоблачены 40 человек, которые сбывали, загружали и получали доступ к детской порнографии.
Также спикер сообщил о результатах противодействия мошенничествам, совершенным с использованием информационных технологий 171 лицо, сообщены подозрения. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 46,5 млн грн.
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