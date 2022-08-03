С 24 февраля ГПСУ задержала 6,4 тыс. мужчин, пытавшихся незаконно сбежать за границу
С 24 февраля, с начала военного положения, пограничники задержали 6,4 тыс. военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Во время военного положения самые частые нарушители на границе – уклонисты. С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тысячи военнообязанных мужчин", - пишет ГНСУ.
Более 4 тыс. нарушителей были остановлены пограничниками вне пунктов пропуска. Остальные беглецы пытались схитрить на паспортном контроле.
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