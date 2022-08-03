Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время военного положения самые частые нарушители на границе – уклонисты. С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тысячи военнообязанных мужчин", - пишет ГНСУ.

Более 4 тыс. нарушителей были остановлены пограничниками вне пунктов пропуска. Остальные беглецы пытались схитрить на паспортном контроле.

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