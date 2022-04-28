С 24 февраля Германия сократила импорт российского газа с 55 до 35%, – министр экономики

Об этом пишет CNN.

Габек заявил журналистам на брифинге в Берлине, что зависимость Германии от российского газа стремительно снизилась за последние недели.

"Германия сейчас сократила импорт газа из России до 35 процентов – по сравнению с 55 процентами до начала войны", - сказал он.

Хотя для Германии "нереально" полностью запретить российский газ до следующего года, учитывая новую инфраструктуру, необходимую для диверсификации импорта газа, "тем не менее сейчас мы должны попытаться осуществить нереалистичное", - сказал Габек.

Министр призвал Германию ускорить строительство терминала сжиженного природного газа в течение 10 месяцев. Габек назвал решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию как пример "реальности, когда энергия используется как оружие", и сказал, что "Россия демонстрирует, что она готова к серьезному".

Цель Германии – соответственно диверсифицировать энергетические инфраструктуры и "обновить энергетическую инфраструктуру на основе возобновляемой энергии и массовой экономии, чтобы не быть беззащитными", – добавил Габек.

Ранее министр экономики Германии Роберт Габек заявил , что страна готова прекратить покупку российской нефти.

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